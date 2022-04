Du kan finde Bagmandspolitiets chef i Parken

Når man allerede i starten af sine 20’ere bliver færdiguddannet medlem af den danske juriststand, er der grobund for at opbygge et omfattende cv.

Sådan et er Jens-Christian Bülow indehaver af, for han kunne som blot 23-årig sige farvel til lærebøgerne på Københavns Universitet.

I dag er han chef for Bagmandspolitiet og har været det i knap et år. Eller som den officielle titel lyder: statsadvokat hos Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, forkortet SSK.