Asger Baunsbak-Jensen – en radikal veteran med fem forskellige erhverv

»Min kone sagde til mig, den sidste dag hun levede: Du skal tale med folk på tomandshånd,« siger Asger Baunsbak-Jensen, som har fulgt opfordringen:

»Og det gør jeg. Og jeg har den glæde, at den næste generation er glad for at være sammen med mig og få en snak.«

Asger Baunsbak-Jensen blev født i Nørup ved Holbæk i 1932. Selv siger han, at han har haft fem forskellige erhverv.

I sine 20’ere blev han lærer og desuden medlem af Folketinget. Efter en enkelt periode blev han ikke genvalgt. Han sagde i stedet ja til tilbuddet om at blive forstander på Glamsbjerg Efterskole.