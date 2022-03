Antallet af ukrainere i Danmark er tredoblet siden 2008

- Hver fjerde af de beskæftigede lønmodtagere i den danske svineproduktion kom i 2020 fra Ukraine. I kvægbranchen var det hver femte, siger Pernille Stender, chefkonsulent i Danmarks Statistik.

- Det er ikke ualmindeligt, at beskæftigede fra et land fylder meget i en branche på denne måde. Det kan skyldes, at beskæftigede i én branche tiltrækker arbejdskraft fra deres eget land til samme branche, siger hun.

Den store beskæftigelse inden for særligt landbruget kan være en forklaring på, at Region Midtjylland og Region Syddanmark er de regioner, der huser flest med ukrainsk oprindelse.

Disse regioner er historisk store inden for landbrugserhvervet.