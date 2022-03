»Vi har klart kunnet mærke på salget, at der sker nogle ting i verden.«

Da Rusland i slutningen af februar invaderede Ukraine, mærkede Casper Pedersen, medejer af Grejfreak, og flere andre danske butikker en prompte stigning i efterspørgslen på nogle af deres varer.

I marts har Grejfreak oplevet en fordobling i salget drevet af to varegrupper, som folk angiveligt at købe af to forskellige årsager, fortæller Casper Pedersen.