I Region Nordjylland er 90 procent af de kræftpakkeforløb, der resulterede i en operation, blevet gennemført til tiden. Det er bedst af alle fem regioner.

Dårligst står det til i Region Sjælland. Her er andelen nede på 22 procent.

Ifølge Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse, har det i årevis været et problem for brystkræftpatienter med for lang ventetid.

- Det giver mig lidt en deja-vu-oplevelse på den dårlige måde, og jeg er bekymret på kvindernes vegne, siger Jesper Fisker.