Efter to aflyste fester fejres dronningens 82 år med parade

I år er ingen undtagelse.

Når klokken slår 12, træder hun og andre medlemmer af den kongelige familie ud på verandaen, hvor de hilser på de fremmødte, og hvor en fødselsdagsparade for dronning Margrethe finder sted.

Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse.

Selv om en fødselsdag for nogle kan være en ubehagelig påmindelse om, at endnu et år er gået, så ser dronningen anderledes positivt på dagen.

- Hun elsker sin fødselsdag. At blive fejret, ligesom vores far gjorde, sagde eksdronning Anne-Marie, der er den yngste af dronningens søstre, i et interview med Ritzau i 2015, hvor dronning Margrethe fyldte 75 år.