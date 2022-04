Da DR i 2013 oprettede stillingen som etikchef, var Inger Bach en oplagt kandidat til jobbet.

Sideløbende med sit hidtidige erhverv som direktør i DR Danmark havde hun i perioden forinden været formand for det programetiske udvalg i mediehuset. Tilmed havde hun siddet som medlem af Pressenævnet.

»Etikken er en vigtig rettesnor for vores arbejde. Ikke mindst fordi der går en lige linje fra vores etik til den uafhængighed og troværdighed, som er selve fundamentet for DR’s virke. Derfor vil jeg arbejde for, at vores programetik bliver en mere central del af vores bevidsthed, når vi skaber nye programmer, og når vi dækker nyhederne herhjemme og i verden omkring os,« sagde Inger Bach, da hun tiltrådte som etikchef.