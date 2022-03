Danskerne har verdensrekord i at pante dåser og flasker

Samtidig stiger returprocenten til 93 procent fra 92 procent. Det er den højeste returprocent i verden. Kun finnerne har lige så høj en returprocent, men de har pant på langt færre af deres produkter.

Returprocenten viser, hvor mange af de solgte flasker og dåser med pantmærker, der kommer tilbage i pantsystemet.

Administrerende direktør for Dansk Retursystem Lars Krejberg Petersen er stolt over, at Danmark nu kan kalde sig for verdensmester i pant.

- Returprocenten stiger altdominerende, fordi danskerne er blevet mere miljøbevidste. Det er også understøttet af, at forbruget er foregået i de danske hjem. Her har man typisk et sted at opbevare dåser og flasker, siger han.