Høreforeningen slår alarm: 777.000 danskere lider af tinnitus

Her er tallene gået fra 4,4 procent i 2017 til 8 procent sidste år.

Landsformanden mener, at udviklingen kalder på handling:

- Vi ved jo, at mange unge lytter rigtig mange timer til musik og skruer højt op for lydniveauet i hovedtelefonerne. Hele fritidslivet er præget af, at vi udsættes for mere støj end tidligere.

- Det er vi nødt til at se på, for ellers risikerer vi at stå med en hel generation af unge, der lider af høretab, siger Majbritt Garbul Tobberup.

Høreforeningen har derfor iværksat et treårigt projekt kaldet ”Lyd på livet”, som skal sætte fokus på unges lyttevaner.

- Men vi skal også have det på skoleskemaet, så de unge bliver lige så bevidste om at passe på deres hørelse, som de er bevidste om at passe på resten af deres krop, siger Majbritt Garbul Tobberup.