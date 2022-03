Spildevandsmåling: Coronasmitten er faldet markant i hele landet

Når kontakttallet er 0,7, vil det sige, at ti smittede i gennemsnit smitter syv andre.

Hidtil har test været et af de vigtigste værktøjer til at overvåge smitten.

Men efter der er blevet skruet på testkapaciteten og anbefalingerne for test, har det ændret sig.

I et opslag 1. marts på Twitter påpegede Magnus Heunicke, at mens smittetallet er behæftet med usikkerhed på grund af faldende testaktivitet, er spildevandsovervågningen ikke følsom over for testaktivitet.