Laveste antal ansøgere i 10 år til uddannelse via kvote 2

Kvote 2 er for ansøgere, som ikke har karaktergennemsnit til at komme ind via kvote 1, eller som har brug for at blive vurderet på kvalifikationer ud over eksamensgennemsnittet.

Det kan for eksempel være gennem en motiveret ansøgning, et højskoleophold, eller at den studerende tidligere har været i gang med en anden uddannelse.

Den 28. juli får både kvote 1- og kvote 2-ansøgere svar på, om de er optaget på en af de uddannelser, de har søgt.