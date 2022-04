Forsvarsbossen Knud Bartels kom til tops i Nato

En mand med værdier

Der blev med andre ord sået tvivl om hans pædagogiske evner som leder. Til gengæld var der enighed om, at Bartels var en mand med de rigtige værdier.

Værdier, som at hårdt arbejde betaler sig, og at alle ansatte er lige meget værd uagtet stilling.

I 2012 tiltrådte han som formand for Natos militære komité, hvor opgaven blandt andet lød på at rådgive generalsekretæren i Nato.

I de første par år i Bartels tid som formand for komitéen hed generalsekretæren Anders Fogh Rasmussen.

Knud Bartels kan nok være hårdfør i visse sammenhænge, men han er en mand, der næres stor veneration for i militær- og sikkerhedspolitiske kredse.

Endnu et bevis på dét kom i 2016, hvor Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, udpegede Bartels til at rådgive Nato om behovet for en ny militær kommandostruktur.