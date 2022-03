Globalt Fokus, der er en sammenslutning for nødhjælpsorganisationer, kommer med samme udmelding i et høringssvar.

Men det afviser regeringen. Det er helt almindeligt at anvende de såkaldte DAC-regler til at betale for dele af asylsystemet via ulandsbistanden, siger Christian Raabjerg Madsen, der er Socialdemokratiets politiske ordfører og formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget i Folketinget.

»Det følger jo af den almindelige praksis. Så på det her punkt er der ikke noget særligt ved særloven. Faktisk betyder særlovens bestemmelser om, at de kan komme hurtigere i arbejde, at den samlede regning bliver mindre - også for ulandsbistanden.«

Han henviser til, at ukrainerne modsat asylansøgere ikke skal igennem asylsystemet. På flere punkter får ukrainerne bedre vilkår end almindelige asylansøgere ifølge den særlov, der hastebehandles i Folketinget tirsdag og onsdag.

»Hvis ikke man vedtog særloven omkring ukrainere, så ville ukrainerne komme hertil under almindelige asylforudsætninger. Det ville betyde, at de ville blive indlogeret under almindelige asylvilkår. De ville dermed være indlogeret væsentligt længere, inden de kom ud på arbejdsmarkedet. Det ville betyde væsentligt større udgifter, og det ville jo være udgifter, som helt automatisk ville blive DAC’et, som man siger – finansieret fra vores samlede ulandsbistand.«

Der er trods alt nogle af jeres støttepartier, der er utilfredse med denne finansiering. Får det jer til at ændre på noget?

»Vi mener, at særloven er god, fordi den betyder, at vi hjælper ukrainerne her og nu,« siger han.

»Og så følger det af særloven – ligesom det gjorde i 2015 med syrerne – at indkvarteringen af flygtninge også finansieres af ulandsbistanden. Og det synes jeg er en fornuftig måde at finansiere det på. Alternativet er jo, at man skal finde anden finansiering, og det har jeg ikke hørt nogen helt konkrete forslag til fra de partier, som ønsker at gøre det på en anden måde.

Der er nogen, der taler om, at man kunne tage pengene fra de her 2 x 3,5 mia. kr., der nu skal anvendes til Forsvaret med videre som en del af det nationale kompromis. Kunne I være med på at tage en luns af pengene derfra?

»Nej, det ser jeg ikke for mig. Det er to forskellige opgaver. Vi har behov for nu og her og også i fremtiden at bruge flere penge på vores tryghed, fordi Putin med det uhyrlige angreb i Ukraine rykker ved den sikkerhedsbalance, som vi kender, og som er afgørende for Danmark.«

Det her er en helt ekstraordinær situation med krig i Europa. Kunne I ikke finde nogle nye penge til det et eller andet sted?

»Hvis man vil bruge 2 mia. et sted, så skal man finde 2 mia. et andet sted. Så man vil skulle finansiere det et eller andet sted. Sådan er det jo desværre, når man ønsker at bruge midler. Og jeg mener, at det er fornuftigt, som det også følger af særloven, at vi siger, at hjælp til flygtninge i nærområderne – og nu er Danmark nærområde til den her konflikt – det kan finansieres af ulandsbistand. Det er sådan, vi har gjort tidligere, og det er også sådan, vi foreslår at man gør nu.«