Aldersgrænse for pensionistrabat i tog og bus hæves med to år

- Efterhånden som alderen for folkepension stiger, kommer adgangen til pensionistrabat til at følge den officielle pensionsalder i samfundet. Det er det, der sker den 1. juli 2022. Samtidig bliver adgangen til at opnå rabat som pensionist ens på tværs af landet, siger Charlotte Saltoft-Kjærulff, kundechef i DSB, i pressemeddelelsen.

- For kunder, der endnu ikke er fyldt 67 år, og i dag rejser på et Pensionistkort eller Rejsekort ’Pensionist’, så er det sikret, at de beholder rabatten, når aldersgrænsen flyttes.

Det sker, ved at der etableres en overgangsordning.