Dengang lånte man de specialtrænede hunde fra svensk politi, og det var blandt andet med hjælp fra disse hunde, at man fandt frem til den dræbte kvindes jordiske rester.

Mandag oplyste politiet, at den 16-årige dreng havde været i noget håndgemæng med to unge mænd uden for Club Retro. Politiet har været i kontakt med de to og vurderer, at den episode ikke har noget at gøre med Frederiks forsvinden.

Politiet betragter dødsfaldet som ”en tragisk hændelse”.