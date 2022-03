Siden invasion har over 1500 ukrainere søgt asyl i Danmark

Ukraine og Danmark har en aftale om visumfrihed, hvis ukrainerne kommer til Danmark med et biometrisk pas. Det er et pas, der lagrer fingeraftryk på en chip i passet. Dermed kan ukrainere med pas rejse frit ind i Danmark i 90 dage, uden at de behøver at søge asyl.

Derfor kan der være ankommet flere ukrainere, som har tænkt sig at søge asyl, uden at de endnu har indleveret en ansøgning.

Den massive flygtningestrøm har fået Folketinget til at behandle flere særlove i et usædvanligt højt tempo.

Torsdag i sidste indførte regeringen en midlertidig lov, som gør det muligt for kommunerne at sikre indkvartering og forplejning til ukrainske flygtninge.