15/03/2022 KL. 15:00

Ubrugelige isbrydere fylder på kaj på sjette år: Har kostet skatteborgere flere millioner

De to isbrydere Isbjørn og Danbjørn har for længst udtjent deres værnepligt. Der er dog ingen, der gider at købe dem, og derfor ligger de nu til kaj ved Hals Havn for sjette år i træk. Men det er en bekostelig affære for staten.