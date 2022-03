Høje energipriser gør pasta og smør markant dyrere

- Fødevareproducenterne bruger i høj grad varme og benzin til at producere deres fødevarer. Derfor er priserne på fødevarer meget afhængige af energipriserne.

- En anden forklaring er, at der har været global varemangel som følge af coronakrisen. Nedlukninger gjorde, at nogle producenter ikke kunne dyrke og transportere deres varer. Det gik særligt ud over priserne på madolier, siger hun.

Priserne på madolier er ifølge Danmarks Statistik steget med 20 procent det seneste år.

De stigende priser fører til, at havde man i februar 2021 et madbudget på 3000 kroner om måneden, skulle man i februar 2022 have 171 ekstra kroner op af lommen for at betale for de samme varer.