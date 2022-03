2,5 millioner login for at tjekke årsopgørelse siden fredag

2.567.275.

Så mange gange er der blevet trykket login på Skats hjemmeside siden fredag aften.

Det oplyser Skattestyrelsen på Twitter.

Fredag aften blev der åbnet for, at man kunne tjekke årsopgørelsen for 2021 og se, om man skulle af med eller have penge tilbage i skat.

Det har rigtig mange skatteborgere gjort brug af.