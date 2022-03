16-årig dreng savnes efter bytur i Helsingør

Kameraer viser, hvordan en mand og en kvinde kortvarigt var i kontakt med den 16-årige. De fulgtes ad i retning mod Axeltorv, hvor deres veje skiltes.

Politiet vil meget gerne tale med parret.

Borgere bliver bedt om at kigge efter i carporte, udhuse, skure og andre steder, hvor drengen måske har søgt ly.

I pressemeddelelsen understreger politiet, at der ikke er grund til at tro, at drengen har været udsat for en forbrydelse.

Han er spinkel af bygning og har mellemlangt lyst hår med midterskilning. Han er iført en lyseblå stribe skjorte, en sort vest af mærket Moncler, mørke bukser og lyse sko.