1,6 millioner logins for at se årsopgørelsen siden fredag

Muligheden for at tjekke årsopgørelsen for 2021 har fået mange danskere til at klikke sig ind for at se, om de har penge til gode eller skal af med flere penge i skat.

En opgørelse Skattestyrelsen foretaget klokken syv søndag morgen viser, at der nu er logget på TastSelv 1.651.899 gange siden fredag aften, hvor der blev åbnet for at se årsopgørelserne.