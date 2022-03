Over en halv million logins for at se årsopgørelsen

Han fortæller, at der er ganske få, der tidligt lørdag morgen ikke kunne logge ind.

- Men lige nu (klokken 9.50, red.) er over 328.000 danskere i kø, og der er over en times ventetid. Så det går, som vi forventer nu.

Det er ifølge Jan Møller Mikkelsen for tidligt at sige noget om, hvor mange der skal have penge tilbage i skat, og hvor mange der skal betale restskat.

- Vi ved erfaringsmæssigt, at tre fjerdedele af danskerne får udbetalt overskydende skat, og en fjerdedel går i nul eller skal betale restskat, siger han.

Skattestyrelsen opfordrede fredag borgerne til at være særligt opmærksomme på, om de er berettigede til kørselsfradrag og fradrag for håndværksarbejde.

Jan Møller Mikkelsen siger, at det blandt andet er vigtigt at angive, hvor mange dage man er kørt til og fra arbejde.