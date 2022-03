Danskerne tøver med at afskaffe EU-forsvarsforbehold

- For nej-siden bliver det helt afgørende at kunne sige, at man ikke ved, hvad man får. Man ved, hvad man har, og det er okay. Skabe en opfattelse af, at det er gratis at stemme nej, for bliver det interessant, kan vi bare melde os ind senere.

- For ja-siden bliver det klart at overbevise vælgerne om, at hvis vi stemmer nej, så står vi af toget. Vi skal stige på, for ellers bliver vi efterladt på perronen alene i verden, siger Derek Beach.

Målingen er foretaget fra 7. marts til 11. marts. Indsamlingen begyndte dermed dagen efter, at statsminister Mette Frederiksen (S) annoncerede folkeafstemningen.

Der er indsamlet svar fra 1509 repræsentative respondenter. 1016 svar kommer fra webinterview, mens 493 svar kommer fra telefoniske interview.