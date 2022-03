Uheldige fjernvarmekunder rammes af stigende gaspriser

- Det er ikke så mange ud af det samlede antal forbrugere, men dem, der oplever det, rammes af markante prisstigninger, siger han.

I løbet af vinteren er prisen på naturgas steget. Og den udvikling er accelereret efter Ruslands invasion af Ukraine, hvor vestlige lande - herunder Danmark - har meddelt, at de vil stoppe for import af russisk gas.

Det har fået danskere, der får varme ved hjælp af naturgas, til at se efter andre løsninger. Og her er fjernvarme blevet fremhævet som et fornuftigt alternativ - både miljømæssigt og økonomisk.