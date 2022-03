Jesper Skovhus henviser til, at Langeland i 1990’erne modtog bosniske flygtninge, som efter hans opfattelse nu er »velintegreret i lokalsamfundet«.

Så du vil ikke modsætte dig denne beslutning?

»Det vil jeg kun, hvis de har tænkt sig at overflytte et ukrainsk fængsel og i øvrigt lader døren stå åben. Der har været en positiv tone på Langeland om at åbne Holmegaard for disse stakkels mennesker på flugt fra Vladimir Putin,« siger Jesper Skovhus, der selv har doneret tøj og penge til velgørenhedsorganisationer.

Men er det ikke lige meget, om en beboer kommer fra det ene eller andet land?

»Fuldstændig, men hvis den ene er forbryder, er der en stor forskel. Sidste gang skulle vi have de brodne kar, der var blevet dømt for bl.a. mord. Dem er ingen vist begejstret for at få hjem i baghaven.«