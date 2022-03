Røde Kors vurderer, at der er plads til cirka 200 ukrainere på Holmegaard.

Langeland Kommune kommer ikke til at være en del af driften på Center Holmegaard. Til gengæld vil kommunen være med til at skabe en god hverdag for beboerne, forlyder det,

Blandt andet ved at tilbyde kommunale ydelser såsom skolegang, dagtilbud og sundhedspleje.