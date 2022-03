»Jeg lå og padlede rundt i et sort hul.«

Så mørkt mindes 27-årige Kasper Holst sine tidlige ungdomsår, hvor stress, depression og ensomhed fyldte hullet og livet. En vanskelig tilværelse, som han ifølge Sundhedsstyrelsens nye Sundhedsprofil med svar fra næsten 200.000 danskere deler med et stigende antal mennesker – ikke mindst unge. Mere end hver tredje unge kvinde mellem 16 og 24 år siger selv, at de har dårligt mentalt helbred, mens det tilsvarende tal for de unge mænd er godt og vel hver femte.