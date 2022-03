Siden Ruslands invasion har 749 ukrainere søgt asyl i Danmark

Fredag blev et politisk flertal enige om en særlov, der skal give beskyttelse til de ukrainske krigsflygtninge. Folketinget ventes at skulle tage stilling til særloven i den kommende uge.

Særloven giver mulighed for at styre uden om de normale asylregler, så de ukrainske flygtninge automatisk får midlertidig opholdstilladelse i Danmark i to år.

Regeringen har tidligere meddelt, at den regner med, at Danmark kan indkvartere op mod 20.000 ukrainere.

Mange af dem, der allerede er kommet til Danmark, er indtil videre blevet indkvarteret privat.

Onsdag oplyste FN’s flygtningeorganisation, UNHCR, at mere end 2,1 million mennesker er flygtet fra Ukraine siden invasionen. Før invasionen boede der 44 millioner mennesker i landet.