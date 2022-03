Ventetid på undskyldning undrer eksperimentbørn: Hvorfor først nu

Her var det planen, at børnene skulle hjem efter et ophold i Danmark. Men seks af dem endte med at blive bortadopteret til familier i Danmark.

De resterende, der kom hjem, blev ikke sendt hjem til deres familier. De blev derimod placeret på et børnehjem, hvor de skulle tale dansk.

Siden er gået mange årtier, og onsdag er seks nulevende af de 22 grønlandske børn på Nationalmuseet for at modtage en undskyldning fra Mette Frederiksen.

- Det, som I var udsat for, var forkert. Det var umenneskeligt. Det var urimeligt. Og det var hjerteløst, lyder det fra statsministeren i hendes tale.

En anden af de nulevende, Eva Illum, bemærker også i sin tale de mange årtier, der er gået siden opdragelseseksperimentet.