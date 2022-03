Klimaministeren afviser at genåbne aftale om varmecheck

Oppositionspartier såsom Venstre, De Konservative og Dansk Folkeparti var utilfredse med aftalen i første omgang og er derfor ikke med i den.

De har opfordret til, at man udvider aftalens omfang, eftersom energipriserne har udviklet særligt som følge af Ruslands invasion af Ukraine 24. februar.

Samme appel er kommet fra Curt Liliegreen, der er økonom ved Boligøkonomisk Videnscenter.

Han har blandt andet talt for, at aftalen hjælper for få mennesker, når man tager udviklingen i priserne på forskellige energiformer i betragtning.

Også Enhedslisten og Alternativet, der begge er med i aftalen, har talt for at genåbne aftalen eller lave en tillægsaftale.