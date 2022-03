Yderligere 16.958 PCR-prøver er coronapositive

Det seneste døgn har 16.958 PCR-prøver vist et positivt svar for corona.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) onsdag

De positive prøver er fundet blandt i alt 61.641 PCR-prøver. Det er de prøver, hvor man podes i svælget.

Det vil sige, at cirka 28 procent af PCR-prøverne har vist et positivt svar. Positivt forstået på den måde, at den testede har været coronasmittet.