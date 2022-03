Stort fald i tilfælde af kighoste under coronapandemien

Kighoste kendes ved hyppige hosteanfald med hostestød, der tømmer lungerne for luft. Derfor trækker en kighosteramt hurtigt og dybt luft ind for at få vejret. Det fremkalder den hivende og kigende lyd, som sygdommen er opkaldt efter.

Sygdommen kan give komplikationer som bronkitis, lungebetændelse og mellemørebetændelse.