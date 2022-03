Yderligere 15.475 PCR-prøver er coronapositive

- På intensivafdelingerne gør det sig også gældende, at der er nogen, som er indlagt af andre årsager.

- Det er langt færre, end det vi ser uden for intensiv. Formentlig er det ni ud af ti af dem, der er indlagt på intensiv med covid-19, der også er syge af covid-19, siger han.

Thomas Benfield tilføjer, at det formentlig gælder for en ud af tre af de indlagte uden for intensiv.

Både for antallet af patienter på intensiv og i respirator er der sket fald i forhold til mandag - henholdsvis ti og to personer.

Tallene viser ifølge Thomas Benfield, at den seneste tids faldende smittetal er ved at kunne ses på intensivafdelingerne.

- Effekten af, at epidemien er aftagende, er længere tid om at slå igennem på intensivafdelingerne. Nu ser det ud, som om man er ved at gøre det.