DR udbetaler erstatning til 22 tidligere medlemmer af Pigekoret

Derfor er der nogle af de tidligere kormedlemmer, som ikke er berettiget til erstatning.

Det kan eksempelvis være på grund af krænkelsernes karakter. Det kan også være, fordi kormedlemmet var fyldt 18 år, da krænkelserne fandt sted.

Henrik Bo Nielsen, der er DR’s direktør for Kultur, Børn og Unge, siger, at sagen om DR Pigekoret er et meget alvorligt kapitel i DR’s historie.

- Alle, der har været tæt på sagen, har mærket den belastning, som det har været for kvinderne - dels at være blevet krænket og dels at opleve det hele forfra.

- Jeg har læst flere tusinde siders beretninger om, hvad kvinderne har gennemlevet, og selv om krænkelserne er sket for mange år siden, står de stadig lyslevende for kvinderne, siger han i pressemeddelelsen.