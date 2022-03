Prisen er meget afhængig af, hvordan mulighederne er i området, men Tue Patursson vurderer, at regningen for at skifte til fjernvarme løber op i omkring 40.000-50.000 kr.

En rimelig uoverstigelig udfordring, hvis man har en drøm om at få fjernvarme, er, at det ikke er alle steder, man kan kobles på fjernvarme.

»Rigtig mange af dem, der kan få fjernvarme, har fjernvarme. Hvis man har mod på at skifte sin varmekilde, så få undersøgt om det kan lade sig gøre ved kommunen. Er der allerede noget i området, eller er der måske noget på vej? Det er der mange steder.«

Varmepumpe - luft til vand

En varmepumpe er lige nu et af de foretrukne valg hos husstande, der ikke har adgang til fjernvarme, og som ønsker at skifte varmekilde.

Det skyldes bl.a. at den producerer elvarme på en så effektiv måde, at den er ca 3,5 gange bedre end almindelig elvarme, forklarer Tue Patursson.

»Man har længe haft en fortælling om, at elvarme er skidt, men når en varmepumpe kun bruger godt og vel en fjerdedel på at lave den samme mængde varme, så er det faktisk en god energikilde. Ikke mindst når vi begynder at få mere el fra vedvarende energi som vindmøller og solceller.«

Selvom elpriserne lige nu også er stigende, er der dog udsigt til, at de stabiliserer sig, indskyder han.

Det er dog ikke ren fryd og gammen. Prisen for varmepumpen og montering løber hurtigt op i mellem 100.000-150.000 kr. – man kan dog få en lang række tilskud samt energilån hos bankerne.

Og så er der støjen fra pumpens ventilator.

»Det er meget omtalt, og det er et problem. Men der er kæmpe fokus på det fra producenterne, og de bliver bedre og bedre.«

Man skal derfor se på, hvor mange decibel den støjer, hvor effektiv den er, og så skal man finde sig en god installatør.

»En god installatør kan hjælpe med at finde den rette model, den rette placering og den rette montering. Den skal ikke stå lige udenfor soveværelsesvinduet, og den skal heller ikke genere naboen.«

Tue Patursson henviser til, at Energistyrelsen har udarbejdet en såkaldt varmepumpeliste, hvor forbrugerne kan få et overblik over de forskellige modeller, effektivitet, hvor meget de larmer samt en liste over godkendte montører.

Han peger samtidig på, at pumpernes udseende ikke ligefrem er flatterende. Der udvikles dog løbende nye modeller, der tager mere højde for æstetikken, fortæller han.

Jordvarme - jord til vand

Jordvarme, der også går ind under kategorien varmepumper, er særligt populært på nybyggergrunde, idet varmeformen kræver, at haven graves op og der lægges rør i jorden.

Allerede der opstår en væsentlig ulempe ved energiformen.

Før det første skal man bruge min. 300 kvm. grund til at grave rørene ned, hvis man har et hus på 150 m2, og så har mange husejere heller ikke lyst til at grave prydhaven op.

»De, der alligevel er i gang med at bygge hus og anlægge have kan bedre planlægge sig ud af det,« vurderer Tue Patursson.

Varme fra jordvarme er dog en smule mere effektiv end den traditionelle varmepumpe, der laver luft til varme. Det er dog dyrere at få anlagt.

»Den er faktisk lidt bedre til at give varme end luft til vand-varmepumpe. Man får lidt mere for pengene, når driften er i gang, og så holder det længere. Mens et varmepumpeanlæg ved luft til vand skal skiftes ud efter 15-20 år, skal rørene i jorden først udskiftes efter 40-50 år. Så det er billigere at vedligeholde og udskifte.«

Har man planer om at anlægge en swimmingpool i haven eller plante et stort egetræ, skal man nok overveje, om denne varmekilde er sagen for dig, da man ikke må grave ned, hvor rørene ligger.

Træpillefyr

Træpillefyr er for mange ikke det oplagt valg, men varmekilden har dog en stor fordel, fortæller Tue Patursson.

»Det er billigt,« konstaterer han om varmeformen, som består i, at man har et fyr stående i et seperat rum, egnet til formålet, som man så en gang om ugen fodrer med træpiller.

»Så tager fyret ellers, hvad den har brug for for at varme dit hjem op.«

Det koster omkring 35.000 kroner at anskaffe sig og installere et fyr, og så er der blot udgifter til træpiller og vedligehold ved siden af.