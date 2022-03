Ny sundhedsgruppe skal fordele syge og sårede fra Ukraine

Den nationale visitationsgruppe er nedsat for, at man kan handle hurtigt ved behov for at modtage patienter fra Ukraine eller de omkringliggende lande.

- Derudover har gruppen til opgave at sikre national koordination, for eksempel en plan for hvordan patienterne skal fordeles mellem sygehusene i Danmark, lyder det i mailen fra enhedschefen Agnethe Vale Nielsen.

Der er i perioden fra krigen brød ud og til tirsdag morgen ikke ankommet hverken sårede eller syge ukrainere til behandling på de danske hospitaler. Det oplyser styrelsen.