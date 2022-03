To biler kolliderede i Næstved - en person fløjet til Riget

Årsagen til ulykken kendes endnu ikke, men politiet oplyste tidligere mandag, at det klokken 16.00 var ved at undersøge og rydde op på stedet. Politiet skrev omtrent samme tid, at man forventede, at vejen kunne åbne igen klokken 17.00.

I alt fire personer var involveret i kollisionen.

I den ene bil sad den 79-årige mand sammen med en 20-årig mand. I den anden kørte en 18-årig kvinde sammen med en 19-årig mand.

Alle de involverede er blevet bragt med ambulance til hospitalet, hvor de skulle undersøges for skader. Deres pårørende er blevet underrettet om trafikuheldet.