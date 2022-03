»Vores udgangspunkt var, at Danmark ville modtage ukrainerne med kyshånd. Vi regnede med, at det ville gå som smurt. Men det gik helt i hårdknude.«

Sådan beskriver chauffør Per Langhorn fra selskabet PP-busser situationen ved den dansk/tyske grænse ved Padborg mandag aften.

Lørdag morgen kørte han og et hold chauffører, tolke, koordinatorer og frivillige til den polske by Przemyśl, 10 kilometer fra den ukrainsk-polske grænseovergang Medyka, for at hjælpe nogle af de flere end 1 mio. ukrainske flygtninge i Polen til Danmark.