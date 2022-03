Specialister skal styrke vurdering af veteraners arbejdsskader

- Det er en supergod nyhed for veteranerne. Selv om AES (Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, red.) gør et godt stykke arbejde, så håber vi da, at de specialister har mere indsigt i og forståelse for de svære vilkår, som en soldat arbejder under, siger han.

Niels Hartvig Andersen regner eksempelvis med, at militære specialister nemmere kan vurdere, om soldater har været i livsfare, samt kender til det enorme psykiske pres det er at være udsendt, og hvor fejl kan koste liv.

Ifølge ham er det omkring hver tiende udsendte soldat, som får psykiske arbejdsskader. Han estimerer, at cirka 1000 sager har været indbragt for udvalget i alt, heraf mangler der ifølge landsformanden en afgørelse i omkring 250 sager.

Niels Hartvig Andersen forventer, at flere veteraner fremover vil få anerkendt psykiske arbejdsskader.

Erhvervssygdomsudvalget består i øjeblikket af en formand og otte medlemmer, der udnævnes for tre år ad gangen.

Udvalget vurderer konkrete arbejdsskadesager, hvor en sygdom ikke hører under listen af erhvervssygdomme, men hvor der er en sandsynlighed for, at sygdommen skyldes arbejdet.

Herefter kommer udvalget med en indstilling til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring om, hvorvidt den konkrete sag kan anerkendes som en arbejdsskade eller ej.

Planen er, at initiativer med specialisterne i Erhvervssygdomsudvalget skal træde i kraft fra 1. januar 2023.

Det kræver en ændring af arbejdsskadesikringsloven. Derfor vil der efter planen blive fremsat et lovforslag i andet halvår af 2022, fremgår det.