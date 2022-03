Gymnasieelever: Unges drukvaner bør ændres - men ikke stoppes

Grunden, til at man nu har ændret anbefalingen, er ifølge Sundhedsstyrelsen, at man har fået mere viden om, hvordan alkohol skader hjernens udvikling, imens man er ung.

Det gælder blandt andet med hensyn til hukommelse, læring, planlægning, beslutninger, impulskontrol og sprog.

Alma Tynell understreger flere gange, at det er vigtigt at tage anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen ”alvorligt”.

Men selv om det er skadeligt, skal det være okay at være sammen om det, der er ”hyggeligt”, også når man er ung.

- Det er vigtigt at lytte til sundhedsmyndighederne, og det tror jeg også, at vi som generation gør. Vi skal selvfølgelig høre på, at der er nogle ting ved den her alkoholkultur, der er sundhedsskadelige.