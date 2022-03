Kommuner i »ret speciel situation«: Ingen aner, hvor mange ukrainere der er kommet til Danmark

Siden Rusland angreb nabolandet Ukraine, er tusinder af ukrainske flygtninge strømmet ud af landet – og nogle har søgt mod Danmark.

De ankommer i bl.a. biler og busser sammen med familiemedlemmer, venner eller frivillige danskere, der selv er kørt til grænsen mellem Polen og Ukraine for at hjælpe.

Tal fra Udlændingestyrelsen viser, at 749 ukrainere indtil videre har søgt asyl. Men dertil kommer et ukendt antal ukrainere, der opholder sig i Danmark på et tre måneders turistvisum.