Yderligere 12.225 PCR-prøver er coronapositive

Det seneste døgn har 12.225 PCR-prøver vist et positivt svar for corona.

Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI) mandag.

Smittetallet er faldet støt de seneste uger. For 10 dage siden lå de daglige smittetal over 20.000, mens der for 18 dage siden var 30.000 nye bekræftede tilfælde per døgn.