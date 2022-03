Prinsesse Isabella skal konfirmeres den sidste dag i april

Forrige år blev prinsessens storebror, prins Christian, konfirmeret samme sted. Det var forinden blevet udskudt til 2021 på grund af coronapandemien.

Her vakte prinsesse Isabella opsigt, da hun irettesatte sin mor, kronprinsesse Mary, under pressefotograferingen. Her kom det med på en optagelse, at hun sagde til sin mor:

- Sagde du ikke, at jeg skulle gå med farmor? Er du helt væk?

Klippet florerede efterfølgende på sociale medier, hvor mange morede sig over prinsessens direkte facon.