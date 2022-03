Ruslands igangværende invasion af Ukraine og en dugfrisk politisk aftale, som vil styrke det danske forsvarsberedskab med milliarder, får atter diskussionen om værnepligt til at blusse op.

I forrige uge gav de Konservative over for TV 2 udtryk for, at partiet gerne ville hæve antallet af værnepligtige til 8.000. Til Jyllands-Posten siger Nye Borgerlige nu, at man vil helt op på 10.000 værnepligtige.