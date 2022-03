Ud over de nye anbefalinger til unges alkoholforbrug, så har antallet af genstande, Sundhedsstyrelsen anbefaler, også ændret sig for dem over 18 år.

Fremover anbefales både kvinder og mænd at drikke maks ti genstande om ugen og maks fire genstande på samme dag.

Som noget nyt skelner anbefalingerne dog ikke mellem, om man er mand eller kvinde.

Det skyldes ifølge styrelsen, at risikoen for at blive syg er nærmest ens for mænd og kvinder, så længe man ikke overskrider ti genstande om ugen.