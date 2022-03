- Det kræver en række ret voldsomme tiltag inden for en kort årrække. Vi skal accelerere noget af det, vi allerede gør. Industriens produktion skal elektrificeres. Vi skal have udbredt fjernvarmen til at dække 70 procent og have individuelle varmepumper op at stå.

- Og så skal vi have generelle energisparekampagner udbredt, så vi kan mindske det energiforbrug, vi har, siger han.

På et pressemøde søndag aften har statsminister Mette Frederiksen (S) meddelt, at Danmark ”så hurtigt som muligt” skal gøres uafhængig af gas fra Rusland. Det er en del af en sikkerhedspolitisk aftale, som regeringen, Venstre, De Konservative, SF og De Radikale har indgået.