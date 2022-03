Statsministeriet holder pressemøde om sikkerhedspolitik

Søndag aften klokken 19.00 er der pressemøde om et national kompromis om dansk sikkerhedspolitik. Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse. Pressemødet foregår i Spejlsalen i Statsministeriet.

Ud over Statsminister Mette Frederiksen vil formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen, formand for de Konservative Søren Pape Poulsen, formand for Radikale Venstre Sofie Carsten Nielsen, og formand for SF Pia Olsen Dyhr.