Valgmenighed henter ukrainske flygtninge til Kolding

- Der er jo lige pludselig krig i Europa, og vi ser folk lide nød. Så havde vi mulighed for at handle på det ved at køre en bus derned. Så det gjorde vi, siger han.

Mads Peter Kruse fortæller, at der er kvinder og børn om bord på bussen, og at de ser ud til at komme fra alle samfundslag.

Oprindeligt var der omkring 50 ukrainske flygtninge med bussen til Danmark. Mads Peter Kruse fortæller dog, at 17 af ukrainerne skulle have undersøgt deres papirer ved grænsen til Danmark.

De kommer derfor noget senere frem til Kolding.