Smittetallet er det laveste siden januar

- At epidemien er nedadgående, og at vi i løbet af marts vil se et yderligere fald i smittespredningen. Og også et fald i antallet af hospitalsindlagte med coronavirus, siger han.

Henrik Nielsen mener, at der i foråret og omkring påske kan være helt ned til 1000 bekræftede tilfælde af coronavirus dagligt.

Søndag er sidste dag med lyntestcentre i Danmark. Det betyder, at der kun er mulighed for at få taget PCR-test eller tage en hjemmetest selv.

Det betyder ifølge Henrik Nielsen, at der kan være et stort mørketal af smittede, der ikke bliver registreret.