Risikoniveauet for corona er nu på to i alle regioner

Samtidig er antallet af nyindlæggelser faldet med 11 procent fra uge syv til uge otte.

Der er dog set en stigning i antallet af indlæggelser blandt de ældre i aldersgrupperne 70 til 79 år - og blandt dem, der er ældre end 90 år.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at der maksimalt er mellem 250 og 300 patienter, der er indlagt, som er alvorligt syge med coronavirus. Sundhedsstyrelsen forventer desuden, at det tal vil falde i den kommende uge.

Lørdag var der 1535 indlagte med coronavirus.

Antallet af dødsfald blandt personer med en positiv coronatest var 263 i uge otte. Der ses en lille grad af overdødelighed i Danmark - særligt blandt borgere over 85 år.

Epidemikommissionen skriver desuden i risikovurderingen, at smitten ventes at falde yderligere i hele landet de kommende uger, og at faldet i smitten blandt ældre forventes at medføre et fald i indlæggelser og dødsfald i de kommende uger.